Прошу совета: соседи даже в праздники не дают покоя

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я бы еще поняла, если бы это была новостройка. Ну или хотя бы просто выходные. Но в новогодние праздники, когда все, наконец, собрались отдохнуть от работы, шума и суеты, им приспичило делать ремонт! Вы представляете, с первого января, с утра и до вечера они что-то сверлят, стучат и чем-то громыхают, будто листы металлические друг о друга бьют!

Пытались говорить по-хорошему, по-плохому — ответ один: у нас выходные, больше делать некогда. Нет, ну а мне какое дело? Весь дом отдохнуть из-за этих эгоистов не может. И ведь ни один закон нас не защищает… А по-человечески они понять не хотят…