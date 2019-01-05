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Прошу совета: почему я должна молчать о прошлых браках? 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Легкое поведение"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Так получилось, что жизнь складывалась негладко, но я никогда этого не стыдилась. А теперь, в 30 с небольшим, надо притворятся. Полгода назад встретила хорошего мужчину, он сделал мне предложение, на Рождество едем знакомится с его семьей. Мой любимый принимает меня любой, я всегда говорила ему правду. Но родители у него строгих правил. И жених уговаривает не рассказывать им о моих предыдущих браках. Дело в том, что я замуж выхожу в третий раз.
Первый раз вышла замуж за однокурсника, в вузе, на четвертом курсе. После штампа в паспорте влюбленность быстро закончилась, бытовые проблемы, съемное жилье, денег ни на что не хватало. Хорошо хоть с ребенком решили не спешить. Через два года развелись, о чем никогда не жалела. Второй раз вышла в 26, собиралась на всю жизнь, но хватило на четыре года. Жили в квартире мужа, он настаивал, чтобы я не работала, занималась домом, пекла пироги. Очень хотел ребенка, мы пытались, в итоге замершая беременность, депрессия и развод. Я поняла, что не могу сидеть дома, наглаживать белье, и бегать по больницам, чтобы как можно скорее родить.
Сейчас я уверена и в себе, и в любимом. Но перед его родителями, получается, надо изображать тургеневскую барышню. Ведь понятно же, что к 32 у женщины уже есть прошлое. Не хочу врать и притворяться. В конце концов, я замуж собираюсь за мужчину, а не за его семью.
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