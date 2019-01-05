Прошу совета: почему я должна молчать о прошлых браках?

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Так получилось, что жизнь складывалась негладко, но я никогда этого не стыдилась. А теперь, в 30 с небольшим, надо притворятся. Полгода назад встретила хорошего мужчину, он сделал мне предложение, на Рождество едем знакомится с его семьей. Мой любимый принимает меня любой, я всегда говорила ему правду. Но родители у него строгих правил. И жених уговаривает не рассказывать им о моих предыдущих браках. Дело в том, что я замуж выхожу в третий раз.

Первый раз вышла замуж за однокурсника, в вузе, на четвертом курсе. После штампа в паспорте влюбленность быстро закончилась, бытовые проблемы, съемное жилье, денег ни на что не хватало. Хорошо хоть с ребенком решили не спешить. Через два года развелись, о чем никогда не жалела. Второй раз вышла в 26, собиралась на всю жизнь, но хватило на четыре года. Жили в квартире мужа, он настаивал, чтобы я не работала, занималась домом, пекла пироги. Очень хотел ребенка, мы пытались, в итоге замершая беременность, депрессия и развод. Я поняла, что не могу сидеть дома, наглаживать белье, и бегать по больницам, чтобы как можно скорее родить.