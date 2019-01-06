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Прошу совета: боюсь остаться старой девой 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я симпатичная девушка, легко знакомлюсь с новыми людьми вне зависимости от их пола, а потом мы продолжаем общаться, если находятся общие интересы. Но вот влюбиться пока не получилось ни разу, хотя мне уже 27. У кого-то в этом возрасте и дети есть, и замуж не по одному разу выходят. Но в романтическом смысле мне никто не нравится. На свиданиях мне так скучно, что хочется сбежать. Заранее прошу подругу позвонить в определенное время, а потом говорю, что мне нужно срочно ехать, потому что обстоятельства изменились я нужна в другом месте. Некоторые сразу понимают, что звонок неслучайный, и не приглашают на второе свидание, с другими приходится придумывать отмазки. Я не феминистка и не против мужчин, очень боюсь остаться старой девой, но не понимаю что со мной не так и как заставиться себя влюбиться.
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