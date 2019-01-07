В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я — образцовая жена. Дома всегда убрано, а стол накрыт к приходу мужа. Еще я успеваю работать в фирме на полставки и иногда шью одежду для подруг за небольшие деньги. Занимаюсь детьми, они уже подросли и скоро в школу пойдут.
Муж зарабатывает хорошо, жилищных проблем нет. Дом — полная чаша, как говорится. Но я все время живу в страхе. Мне все время кажется, что в один день мой супруг возьмет и подаст на развод. Вдруг я стану ему неинтересна, найдет помоложе и подерзее? Причем страшит меня не то, что я могу потерять конкретного человека, своего супруга любимого, а боюсь я самого развода.
Мне уже 43 года и развод для женщины моего возраста — это клеймо, я считаю. Кому нужна дамочка с двумя подросшими детьми и в годах? Шансов на второй брак у меня крайне мало, поэтому я цепляюсь за первый.
Страсть между мной и мужем давно угасла, но дружба, если это можно так назвать, остались. Я делаю все, чтобы сохранить его интерес ко мне — нахожу хобби, постоянно обучаюсь новому, всегда "за" активный отдых и путешествия. Но, если честно, так тяжело все держать под контролем и пытаться соответствовать планке, которую сама же и задала. А в браке ли дело?