Прошу совета: развод для женщины — это клеймо

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я — образцовая жена. Дома всегда убрано, а стол накрыт к приходу мужа. Еще я успеваю работать в фирме на полставки и иногда шью одежду для подруг за небольшие деньги. Занимаюсь детьми, они уже подросли и скоро в школу пойдут.

Муж зарабатывает хорошо, жилищных проблем нет. Дом — полная чаша, как говорится. Но я все время живу в страхе. Мне все время кажется, что в один день мой супруг возьмет и подаст на развод. Вдруг я стану ему неинтересна, найдет помоложе и подерзее? Причем страшит меня не то, что я могу потерять конкретного человека, своего супруга любимого, а боюсь я самого развода.

Мне уже 43 года и развод для женщины моего возраста — это клеймо, я считаю. Кому нужна дамочка с двумя подросшими детьми и в годах? Шансов на второй брак у меня крайне мало, поэтому я цепляюсь за первый.