Прошу совета: муж украл мое обручальное кольцо

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Когда я выходила замуж, я и подумать не могла, что дойдет до такого. Я не могу в такое поверить, но муж украл мое обручальное кольцо. Он снял его с моего пальца, когда я спала.

Я не стала замалчивать и высказала ему все сразу. А он заявил, что это была необходимость, так как у него есть наркозависимость. Кроме этого, он постоянно сидит в букмекерских конторах и спускает весь наш семейный бюджет.

Я не смогла такое терпеть, я считаю, что это низкий поступок. Я решилась, собрала его вещи и выгнала из дома. Он умолял этого не делать, говорил, что ему нужна помощь другого человека — сам он справится не сможет.

Я не верю в то, что так легко можно избавиться от зависимости, такие люди не меняются. Я ведь права?