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Прошу совета: муж украл мое обручальное кольцо 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Когда я выходила замуж, я и подумать не могла, что дойдет до такого. Я не могу в такое поверить, но муж украл мое обручальное кольцо. Он снял его с моего пальца, когда я спала.
Я не стала замалчивать и высказала ему все сразу. А он заявил, что это была необходимость, так как у него есть наркозависимость. Кроме этого, он постоянно сидит в букмекерских конторах и спускает весь наш семейный бюджет.
Я не смогла такое терпеть, я считаю, что это низкий поступок. Я решилась, собрала его вещи и выгнала из дома. Он умолял этого не делать, говорил, что ему нужна помощь другого человека — сам он справится не сможет.
Я не верю в то, что так легко можно избавиться от зависимости, такие люди не меняются. Я ведь права?
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