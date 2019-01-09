Прошу совета: как сказать мужчине о своем ребенке?

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мне 28 лет, я красивая и стройная девушка, родилась и жила в деревне. В 18 лет вышла замуж, родила сына и через пару лет развелась с мужем. Перебралась в город, работаю техником на заводе, проживаю в комнате в общежитии от завода. Потом были отношения, но как-то не складывалось.

Перед новым годом в соцсетях познакомилась с мужчиной. Ему 35 лет, он инженер. Есть двухкомнатная квартира и новая машина, без детей. Он мне очень понравился. С ним замечательно общаться и не только. Он уже оставался у меня, а я у него.

Сейчас у нас пауза, так как у меня началась сессия (я заочно получаю высшее образование).

Но мужчина не знает, что у меня есть сын от первого брака, живущий у родных в деревне. До пяти лет он жил со мной, но потом стало трудно работать и уделять внимание его воспитанию и учебе.