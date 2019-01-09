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Прошу совета: как вернуть мужа после моей измены 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Мосты округа Мэдисон"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Прожила с мужчиной 3 года, вышла замуж. В браке 10 лет. У меня сын, общих детей нет. Муж воспитывал сына с 5 лет. Разница в возрасте 10 лет, я старше. У меня была школьная любовь. Мы общались в соцсетях, муж не сидит в интернете, предпочитая живое общение.
Муж любит гулять (не налево, никогда не изменял мне), пить, отрываться с друзьями. Его друзья меня не воспринимают, так же как и мои. Были ссоры, а последние 2 месяца обострились отношения. Видимо что-то чувствовал — он умный. Я общалась со своей бывшей школьной любовью, и у нас все произошло.
Муж собрал вещи и ушел. Два месяца продолжались наши отношения, потом я узнала что у любовника есть женщина, которой он еще и машину купил в кредит. Конечно же, мы расстались.
Что теперь делать, я не знаю. Живу на съемной квартире, 25000 за хату отдаю, 15000 за кредит, зарплата — 35000. Муж получал тоже где-то 30000, нам хватало. Плюс сын сейчас взрослый, ему 16, и уже зарабатывает какие-то деньги.
Так что вот такая история. Сейчас я начала налаживать отношения с мужем, но он не спешит, держит меня на расстоянии. Жду ваших комментов.
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