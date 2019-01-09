Прошу совета: не хочу замуж во второй раз

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мне 33 года, год назад развелась. До этого была в браке шесть лет. Несмотря на то, что выходила замуж по любви, после развода испытала большое облегчение, депрессии, которой все вокруг пугали не было, наоборот эйфория. Сейчас живу вместе с дочкой в своей квартире, чувствую себя свободной, молодой и счастливой.

Наконец-то не нужно больше притираться, соответствовать ожиданиям, наконец-то могу жить как хочу. Бывший муж пытался нас вернуть, но мне это просто не нужно. С дочкой общается, алименты платит по договоренности. Неприязни к нему не испытываю, но и любви нет. Хотя когда-то думала, что не смогу без него жить.