В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мне 33 года, год назад развелась. До этого была в браке шесть лет. Несмотря на то, что выходила замуж по любви, после развода испытала большое облегчение, депрессии, которой все вокруг пугали не было, наоборот эйфория. Сейчас живу вместе с дочкой в своей квартире, чувствую себя свободной, молодой и счастливой.
Наконец-то не нужно больше притираться, соответствовать ожиданиям, наконец-то могу жить как хочу. Бывший муж пытался нас вернуть, но мне это просто не нужно. С дочкой общается, алименты платит по договоренности. Неприязни к нему не испытываю, но и любви нет. Хотя когда-то думала, что не смогу без него жить.
Полгода назад у меня начались отношения с мужчиной. Меня все устраивает, кроме одного: он хочет съехаться и оформить брак. А я поняла, что второй раз не хочу в это ввязываться. Стирка, готовка, уборка, общение с его друзьями и родственниками, его привычки, которые нужно учитывать — я не готова снова все это терпеть. С дочкой они вроде бы поладили, но мне вообще не хочется видеть мужчину на своей территории. Я хочу любви, секса, романтических путешествий, свиданий, но не бытовухи, которая все разъедает. Предложила гостевой брак, он обиделся. А я не вижу этом ничего плохого и не понимаю, что его обижает.