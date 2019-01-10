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Прошу совета: «После измены не могу смотреть жене в глаза» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Левиафан"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.
Моя жена познакомилась в социальных сетях с иностранцем, вроде бы он представился чехом. Уже после того, как она ушла к нему, я из любопытства почитал их переписку. Он столько всего ей обещал, вел себя как последний романтик, вот жена и повелась… Правда, в результате выяснилось, что мужик оказался молдаванин, а не чех, но она уже была влюблена. Я сам подал на развод, хотя у нас двое детей, и мне очень не хотелось от них отдаляться… И вот уже четыре года жена ко мне и так и сяк, но я даже не могу ей в глаза смотреть — не могу простить измену. Сначала думал, что со временем забуду и тогда прощу, но я все помню, как будто это случилось вчера. С "чехом" они больше не живут, кстати.
Совет мне особо не нужен, но вроде бывают ситуации, когда люди сходятся после измены, но я уверен, что доверия и уважения в отношениях все равно не будет. Выходит, до конца простить измену не получится никогда?..
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