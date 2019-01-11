Прошу совета: кого выбрать, старого или молодого?

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Такая ситуация. Мне 29 лет, переехала от родителей на съем сразу после окончания вуза. За это время было всякое, помоталась по чужим углам. К родителям возвращаться как бы стыдно, да и тесно нам будет, не хочу, чтобы снова контролировали. Зарплаты хватает на оплату жилья, еду и кое-какую одежду, но это и все. Сейчас работаю недалеко от дома и это один из немногих плюсов. В офисе расти особо некуда, о повышении зарплаты даже не мечтаю.

Хочется комфорта и уюта, устала от постоянных проблем и вечной экономии. С моими доходами мне даже ипотека не светит, да и ввязываться в это тоже страшно.

Год назад случайно познакомилась с обеспеченным мужчиной. Ему 48, своя квартира, машина, очень хорошая зарплата. Родителей уже нет, был женат в далекой молодости, развелся, с тех пор живет один. С ним интересно поговорить, он щедрый и серьезный, очень внимателен ко мне, предлагает переехать к нему, оформить отношения, очень хочет ребенка. Но родители, конечно, не поймут мой выбор, он всего на несколько лет младше моей мамы. И выглядит именно на свой возраст. Я точно знаю, что они этот брак не одобрят.

Еще за мной ухаживает парень, всего на год старше. У нас много общих тем, он добрый, с чувством юмора, симпатичный, но у него, как и у меня, за душой ничего. Мама в однушке, и работа на фрилансе. Моим родителям он нравится, говорят, что вместе всего и добьемся. Он давно намекает на брак, но при этом совершенно не думает о будущем, не строит планов, даже о собственном жилье не говорит, рассуждает, что весь мир годами живет в съемном и ничего страшного. Но я не понимаю, как рожать детей и создавать семью без своего угла.