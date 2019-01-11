Прошу совета: муж решил бросить выгодную работу

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы в браке седьмой год. Муж всегда был трудоголиком, уделял много времени карьере. Я работала до рождения дочки, потом декрет, вышла на работу, и вторая беременность. Мы ее не планировали специально, но на аборт не решились. В последнее время муж в депрессии, постоянно конфликтует на работе с начальством и коллегами, заявляет, что устал, и хочет уйти, отдохнуть хотя бы полгода. С одной стороны, я ему сочувствую, с другой — в панике. Сейчас младший только пошел в сад, и плохо к нему привыкает, болеет. Я собираюсь выходить на работу, но понимаю, что с постоянными больничными я не очень желанный сотрудник. И зарабатывала всегда меньше мужа.