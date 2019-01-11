Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: муж решил бросить выгодную работу 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Джой"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы в браке седьмой год. Муж всегда был трудоголиком, уделял много времени карьере. Я работала до рождения дочки, потом декрет, вышла на работу, и вторая беременность. Мы ее не планировали специально, но на аборт не решились. В последнее время муж в депрессии, постоянно конфликтует на работе с начальством и коллегами, заявляет, что устал, и хочет уйти, отдохнуть хотя бы полгода. С одной стороны, я ему сочувствую, с другой — в панике. Сейчас младший только пошел в сад, и плохо к нему привыкает, болеет. Я собираюсь выходить на работу, но понимаю, что с постоянными больничными я не очень желанный сотрудник. И зарабатывала всегда меньше мужа.
Конечно, у нас есть "подушка безопасности", но надолго ее не хватит, дети требуют расходов, по ипотеке платить еще год. Как помочь мужу преодолеть кризис и уговорить, чтобы он не уходил с работы? Она реально очень прибыльная, без его зарплаты нам будет очень трудно.
Женский форум
Форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слова и фразы, которые выдают в вас провинциалку47
Практические советы, как удержать мужчину1
5 самых коротких звездных браков
Как понять какого типа у вас кожа
Почему некоторые люди слишком болтливы1
Видео
01:00
Видео Волочковой разгневало фанатов
Звёзды
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
00:25
Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа
Звёзды
05:24
Российские звезды, пережившие инсульт
Звёзды Здоровье
00:37
Высоцкая удивила снимком без макияжа
Звёзды
01:58
135-килограмовая инструктор по йоге сняла видео
Здоровье Красота
00:49
Униженная Барановская получила новый удар
Звёзды
01:00
Анита Цой показала фигуру в купальнике
Звёзды Шоу-бизнес
01:03
Зеленый цвет волос помог реализовать мечту
Красота
03:47
Как похудеть после оливье и шампанского
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение