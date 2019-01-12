Прошу совета: три раза забирали заявление из ЗАГСА

Странное что-то в моей жизни происходит… Мне уже почти 40 лет, подрастают сын и дочь, есть любимый мужчина. Но я никогда не была замужем.

С отцом своих детей познакомилась еще девчонкой. Он был гораздо старше, мы любили друг друга, но вступить в брак не могли по определенным причинам (не хочу их сейчас называть). Родились дети. Буквально через три месяца после рождения дочки муж умер. Я осталась с двумя детьми на руках, без работы и, по сути, без средств к существованию.

Примерно через год встретила мужчину. Мы вместе уже три года. Через год после знакомства он сделал мне предложение, подали заявление в ЗАГС. Окрыленная, я искала платье, выбирала ресторан… Но буквально за неделю до свадьбы нам пришлось заявление забрать: умер близкий человек любимого. Через 7 месяцев вновь подали заявление, но спустя месяц мой мужчина пошел на попятную, вновь уговорив меня забрать заявление из ЗАГСА. Объяснил тем, что на работе проблемы и он просто не сможет содержать семью. Но сейчас-то мы как-то живем! Что поменяется? Выждали еще почти год. Вновь поехали в ЗАГС и… снова до свадьбы дело не дошло. На нас уже сотрудники ЗАГСА косятся.

Не могу понять, в чем проблема, отношения у нас хорошие, с детьми моими он ладит, дочь его папой зовет. Но почему он не хочет настоящую семью, я не понимаю. Чувствую себя какой-то «недоженщиной». Расставаться с ним не хочу. Но что происходит, не понимаю. Неужели у меня так никогда и не будет свадьбы?