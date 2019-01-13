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Прошу совета: к 30 годам растеряла всех подруг 

Рамблер 14 часов назад
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
В тот период, когда я была максимально открыта к людям, мою компанию не ценили. Отныне я крайне избирательный в общении человек.
Когда я заканчивала школу, у меня было пять близких подруг. С годами мы начали отдаляться, а с кем-то прекратили общение на очень негативной волне.
Я вкладываю в понятие "дружба" очень многое. Это абсолютное взаимопонимание, выручка, поддержка и открытость, отсутствие секретов и зависти. К сожалению, мои школьные "подружки" не прошли проверку временем хотя бы по одному из этих пунктов. Все душевные травмы мне нанесли как раз близкие в ту пору люди. Теперь подруг у меня попросту не осталось — все оказались либо предательницами, либо завистливыми интригантками.
Каждый раз, начиная общаться с новым человеком, в душе я надеюсь, что вот он — мой новый близкий друг. Но снова — мимо.
В итоге так сложилось, что из близких мне людей в окружении только родственники и муж.
Дружба, я считаю, проверяется годами. А значит с каждым днем шанс встретить "своего" человека все меньше?
Женский форум16
Форум , Видео
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