Прошу совета: к 30 годам растеряла всех подруг

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

В тот период, когда я была максимально открыта к людям, мою компанию не ценили. Отныне я крайне избирательный в общении человек.

Когда я заканчивала школу, у меня было пять близких подруг. С годами мы начали отдаляться, а с кем-то прекратили общение на очень негативной волне.

Я вкладываю в понятие "дружба" очень многое. Это абсолютное взаимопонимание, выручка, поддержка и открытость, отсутствие секретов и зависти. К сожалению, мои школьные "подружки" не прошли проверку временем хотя бы по одному из этих пунктов. Все душевные травмы мне нанесли как раз близкие в ту пору люди. Теперь подруг у меня попросту не осталось — все оказались либо предательницами, либо завистливыми интригантками.

Каждый раз, начиная общаться с новым человеком, в душе я надеюсь, что вот он — мой новый близкий друг. Но снова — мимо.

В итоге так сложилось, что из близких мне людей в окружении только родственники и муж.