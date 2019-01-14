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Прошу совета: муж ушел к беременной любовнице 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Как вернуть мужа за 30 дней"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мне 34 и еще недавно я считала себя счастливой замужней женщиной. С мужем жили вместе пять лет, два года назад поженились официально. Единственное, что меня огорчало — отсуствтие его энтузиазма по поводу детей. Я хотела забеременеть сразу после свадьбы, но муж отреагировал сдержанно, без восторга. Я отложила вопрос. Потом постоянно поднимала эту тему, муж говорил, что я могу рожать, если хочу, но о своем желании иметь детей не упоминал. Меня это напрягало, ребенок должен быть желанным не только матерью. К тому же я хотела договориться заранее о помощи с его стороны, чтобы он понимал ответственность. В последнее время отношения испортились, муж стал каким-то равнодушным. А потом сообщил, что уходит к другой женщине, они познакомились на работе, и она от него беременна.
Не знаю, что меня ранило сильнее, сама измена или что у него будет ребенок от другой женщины. Он обвинил меня в том, что я сама виновата, надо было родить, а не ждать от него каких-то гарантий, что я слишком продуманная и расчетливая. А его новая женщина — открытая и искренняя. Я же считаю, она просто воспользовалась ситуацией. Не знаю, как вернуть теперь мужа, его же просто обманули. С другой стороны, сердце болит от его обидных слов, ведь если бы не его отношение, у нас уже мог быть свой ребенок.
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