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Прошу совета: не замужем — значит, не человек? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Год золотой рыбки"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Меня поражает отношение моих родственников и даже друзей ко мне, как к неполноценной личности, только потому что я не замужем в свои 36. По их мнению, это возраст, когда нужно хватать любого, и быстро рожать, иначе одинокая старость с кошками обеспечена. И мама, и сестра, и подруги дают советы как найти и удержать мужчину, как подстраиваться под его ожидания и все такое. А меня это просто выводит из себя.
Да, я никогда не была замужем, и не ставила себе такой цели. Мне важнее настоящее чувство, а не штамп в паспорте. Но и семья, и знакомые почему-то считают, что меня нужно пожалеть и обязательно познакомить с кем-нибудь, обычно или разведенным с кучей комплексов, или хроническим неудачником по жизни. Зато мужчина в доме!
Мама приводит в пример младшую сестру, которая выскочила замуж сразу после вуза и сейчас беременна вторым ребенком. Родители ею гордятся, хотя, на мой взгляд, завидовать там нечему. Вечно не хватает денег, в квартире бардак, тянут ипотеку, ни минуты для себя.
Я не считаю свою жизнь ущербной. У меня своя квартира, последний кредит погасила за нее недавно, я много путешествую, занимаюсь собой, превосходно выгляжу, обожаю свою работу, могу поговорить на любую тему. Но даже некоторые подруги твердят, что я живу неправильно, что нужно думать о будущем. Я не против родить, но только от того мужчины, которого буду любить и обязательно в браке. Рожать для себя и рассказывать про папу-летчика не собираюсь. Ребенок не виноват в комплексах взрослых.
Не понимаю, почему незамужние женщины в России считаются неудачницами?
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