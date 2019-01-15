Прошу совета: устала жить впроголодь

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Как же надоело жить от зарплаты до зарплаты, считать каждую копейку, за год начинать откладывать деньги на отпуск и всегда бояться потерять работу.

А после новогодних праздников нехватка финансов ощущается особенно остро: купила подарки мужу и детям, а также нашим родственникам и друзьям. Родители мужа — престарелые люди, и хоть мы за ними ухаживаем, все равно приходится нанимать сиделку. Ипотека тоже забирает львиную долю бюджета. Еще и заболели всей семьей, пришлось потратиться на лекарства.