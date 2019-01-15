Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: устала жить впроголодь 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Как же надоело жить от зарплаты до зарплаты, считать каждую копейку, за год начинать откладывать деньги на отпуск и всегда бояться потерять работу.
А после новогодних праздников нехватка финансов ощущается особенно остро: купила подарки мужу и детям, а также нашим родственникам и друзьям. Родители мужа — престарелые люди, и хоть мы за ними ухаживаем, все равно приходится нанимать сиделку. Ипотека тоже забирает львиную долю бюджета. Еще и заболели всей семьей, пришлось потратиться на лекарства.
Мне всего 36 лет, а я чувствую себя загнанной лошадью. Как выбраться из этого замкнутого круга вечной нужды и ограничений?
Форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секреты сильного характера
Как эмоционально сблизиться со своим партнером
Как выглядеть стильно в «бабушкином» кардигане
Стоит ли запрещать ребенку пользоваться косметикой
«Моя беременность злит подругу, пережившую выкидыш»2
Видео
01:48
Реклама про мужчин возмутила Сеть
Психология
01:04
Рамблер/гороскоп на 16 января
Психология
03:07
Чем может быть опасна буженина
Еда
00:18
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
Красота
00:10
Кардашьян назвала дату родов и пол ребенка
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
00:12
Агата Муцениеце снялась в нескромной фотосессии
Звёзды
12:55
Неоднозначные стандарты красоты
Красота
04:26
Российские звезды, похорошевшие после ринопластики
Звёзды Красота
04:37
Тайный роман Андрея Миронова, длившийся 20 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение