В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Как же надоело жить от зарплаты до зарплаты, считать каждую копейку, за год начинать откладывать деньги на отпуск и всегда бояться потерять работу.
А после новогодних праздников нехватка финансов ощущается особенно остро: купила подарки мужу и детям, а также нашим родственникам и друзьям. Родители мужа — престарелые люди, и хоть мы за ними ухаживаем, все равно приходится нанимать сиделку. Ипотека тоже забирает львиную долю бюджета. Еще и заболели всей семьей, пришлось потратиться на лекарства.
Мне всего 36 лет, а я чувствую себя загнанной лошадью. Как выбраться из этого замкнутого круга вечной нужды и ограничений?