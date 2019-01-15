Прошу совета: моя беременность злит подругу, пережившую выкидыш

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Моя подруга меня игнорирует, не берет трубки, не отвечает на смс, в мессенджерах везде меня заблокировала. А все потому, что я ей рассказала о своей беременности.

Все дело в том, что я сообщила о своей радостной новости в неподходящий момент — несколько недель назад у нее был выкидыш. Возможно, мне самой надо было выждать некоторое время, но долго бы я все равно скрывать не могла.

До выкидыша моя подруга делала аборт и теперь у нее появились сомнения, что после него она не сможет забеременеть и выносить ребенка. Когда это с ней произошло, я ее поддерживала, была рядом, всегда отвечала на телефон и приезжала по малейшему поводу.

Я понимаю, что ей больно и неприятно от моих новостей, но ведь так нельзя поступать, это эгоистично. Когда я ей сообщила о беременности, она сказала: «Круто». А потом сразу после разговора, она занесла меня в черный список и больше я ей не смогла дозвониться.

Как поступить в данной ситуации? Может мне перестать добиваться ее внимания, зачем нужны такие подруги?