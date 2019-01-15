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Прошу совета: моя беременность злит подругу, пережившую выкидыш 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Моя подруга меня игнорирует, не берет трубки, не отвечает на смс, в мессенджерах везде меня заблокировала. А все потому, что я ей рассказала о своей беременности.
Все дело в том, что я сообщила о своей радостной новости в неподходящий момент — несколько недель назад у нее был выкидыш. Возможно, мне самой надо было выждать некоторое время, но долго бы я все равно скрывать не могла.
До выкидыша моя подруга делала аборт и теперь у нее появились сомнения, что после него она не сможет забеременеть и выносить ребенка. Когда это с ней произошло, я ее поддерживала, была рядом, всегда отвечала на телефон и приезжала по малейшему поводу.
Я понимаю, что ей больно и неприятно от моих новостей, но ведь так нельзя поступать, это эгоистично. Когда я ей сообщила о беременности, она сказала: «Круто». А потом сразу после разговора, она занесла меня в черный список и больше я ей не смогла дозвониться.
Как поступить в данной ситуации? Может мне перестать добиваться ее внимания, зачем нужны такие подруги?
Женский форум2
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