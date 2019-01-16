Прошу совета: влюбилась в друга мужа

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы женаты с мужем уже 3 года, у нас хорошие с ним отношения, я его люблю. Но в последнее время что-то со мной произошло — я очень хотела расстаться. Он стал мне уделять меньше внимания, он смотрел на меня уже не тем влюбленным взглядом, который был до свадьбы.

У него есть лучший друг, я с ним довольно много общалась, правда только в социальных сетях. А чуть позже мы решили все вместе встретиться — я, мой муж и его друг. Друг мне понравился, мы стали больше с ним общаться, я ему говорила, что хочу расстаться с мужем, он не скрывал ко мне симпатии.

В один день я решила позвать его погулять, а когда мы прощались, он меня поцеловал в щеку. Не знаю, как я позволила ему это сделать. Самое интересное, что именно после после этой прогулки я поняла, что я не хочу быть с ним, он мне не нравится.

С другом мужа мы перестали общаться сразу после прогулки и я подумала, что он забил на меня. А чуть позже мой муж все-таки узнал, как его друг поступил, узнал, что мы с ним гуляли и про нашу симпатию тоже узнал.

Меня мучает совесть, что я разрушила их дружбу, потому что муж общаться с другом после такого не хочет. Я переживаю, что дала себя поцеловать и очень боюсь, что муж меня может бросить!

После этой истории с его другом я поняла, что не хочу расставаться с мужем, я поняла, насколько сильно его люблю.

Что мне теперь делать?