Прошу совета: я ошиблась на работе и боюсь последствий

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я работаю секретарем и постоянно подготавливаю много документов. Вот недавно я засиделась с подругами допоздна и с утра плохо себя чувствовала. Вообще в работе я ответственная, но в этот раз из-за самочувствия я была несобранной.

У моего начальника в этот день было несколько встреч и одно важное совещание, куда надо было подготовить несколько документов. Я все сделала наспех и уже после того, как прошло совещание, я поняла, что допустила серьезную ошибку в документе.

Мне было стыдно, я не знала, что делать с этим, но никто другой ошибку не заметил. И я решила не говорить никому, а теперь сижу и трясусь от того, что когда-нибудь это откроется.

Что вы мне посоветуете — сознаться или забить?