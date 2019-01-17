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Прошу совета: муж считает меня своей собственностью 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мой муж стал себя ужасно со мной вести. Мы женаты уже 5 лет, но только сейчас я обратила на это внимание. Он считает, что я ему принадлежу, что я его собственность. Он хочет, чтобы я себя вела так, как он говорит, контролирует каждое мое действие.
Кроме этого он очень ревнивый, он устраивает мне скандалы чуть ли не каждый день. Недавно он решил, что будет выбирать за меня, с кем мне общаться, он начал проверять мой телефон и заставляет удалиться из социальных сетей.
Надо отметить, что я не даю повода для ревности, потому что я ценю отношения. Но то, что у нас сейчас происходит, мне кажется ненормальным. У меня не так много друзей, а с подругами я общаюсь в основном по мессенджерам. Последний раз я виделась с ними 2,5 года назад, мы посидели 2 часа и разошлись. Но после этой встречи муж устроил мне дома разнос и обвинял в том, что я ему изменяю.
У кого-то есть похожие ситуации?
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