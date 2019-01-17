Прошу совета: сын женится на женщине старше себя

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Через неделю у моего единственного сына очень важное событие — свадьба. Он счастлив, потому что женится на даме, которую любит. Но я не могу перестать думать, что это неправильно, потому что она существенно старше его — на 14 лет. Сыну 24 года, ей, соответственно, 38.

Она, в общем-то, вполне положительная женщина, но я просто не понимаю такой огромной разницы в возрасте. Препятствовать сыну я не хочу, поэтому о своих сомнениях ему не говорила.