Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: сын женится на женщине старше себя 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Через неделю у моего единственного сына очень важное событие — свадьба. Он счастлив, потому что женится на даме, которую любит. Но я не могу перестать думать, что это неправильно, потому что она существенно старше его — на 14 лет. Сыну 24 года, ей, соответственно, 38.
Она, в общем-то, вполне положительная женщина, но я просто не понимаю такой огромной разницы в возрасте. Препятствовать сыну я не хочу, поэтому о своих сомнениях ему не говорила.
Правду, видимо, говорят, что любви все возрасты покорны. Но не думала, что внуков мне будет рожать женщина лишь немного младше меня самой…
Форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Муж считает меня своей собственностью»
Чего не должно быть в доме хорошей хозяйки
Почему диеты не «работают» на самом деле1
Звезды поучаствовали в захватившем Сеть флешмобе5
Когда нужно уходить от несносного босса
Видео
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
00:09
Алеся Кафельникова устроила опасный заезд
Звёзды
01:12
Рамблер/гороскоп на 18 января
Психология
01:48
Реклама про мужчин возмутила Сеть
Психология
02:56
Что будет, если выпить испортившееся молоко
Еда
08:21
Знаменитости, прославившиеся в зрелом возрасте
Звёзды
11:24
Звезды, бросившие своих детей
Звёзды Дети
00:15
Фанаты обсуждают 47-летнюю Кудрявцеву в бикини
Звёзды
01:00
В московском барбер-шопе моют голову шампанским
Красота
16:11
Дети, которые уже заработали миллионы долларов
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение