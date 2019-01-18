Прошу совета: муж требует развода из-за моих упреков

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Никогда не думала, что мы с мужем будем когда-либо говорить о разводе. Во всем виновата только я, достала своими упреками. Не могла ничего с собой поделать, я постоянно делала ему замечания в резкой форме. Думала, что говорю это ради его же блага, а оказалось, что я была ему противна со своими комментариями. Я приставала с советами не только к нему, но и нашей дочери. Они оба у меня лентяи, ничего не делают.

В итоге все дошло до того, что мой муж заявил, что не любит меня, что готов к разводу и отказывается отдавать мне всю свою заработную плату — предлагает делить все счета пополам. Жить первое время предложил вместе, но это пока я буду делать ремонт в квартире, которую мы недавно купили. Сейчас же мы живем в его квартире вместе с его мамой. Не знаю, как долго я буду делать ремонт, раньше мы копили вместе, а теперь он предлагает мне делать это одной.

Честно говоря, я пока не поняла, что произошло. Мы прожили 15 лет вместе, я всегда все делала только для семьи, работала, готовила еду, держала квартиру в чистоте. Неужели все, что я строила, рухнуло? Сколько планов было на годы вперед…

Он заявил, что я приземленная — думаю только о том, как еду приготовить и куда сходить в выходные, а надо быть возвышенной. Наверное, сейчас возвышенную искать будет!

Что мне делать? Что я сделала не так?