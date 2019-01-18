Прошу совета: бывшая мужа ждет от него ребенка

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы начали встречаться с моим мужем 6 месяцев назад, после месяца отношений он мне сделал предложение и мы сыграли свадьбу. Он невероятный романтик, очень красиво за мной ухаживал, мы хорошо чувствуем друг друга. Я была счастлива, пока не позвонила его бывшая и не сообщила, что ждет от него ребенка и уже вот-вот родит.

Мой муж не сомневается, что ребенок от него. Когда он узнал о будущем ребенке, он отстранился от меня и попросил не трогать его какое-то время. С одной стороны, я его понимаю, он растерялся и не знает, что ему делать. С другой стороны, он и меня должен понять, ему надо и меня успокоить, а он только о себе думает.

Муж у меня первый интимный партнер, я очень сильно его люблю и не могу без него. Я очень боюсь, что из-за ребенка он может меня бросить и снова сойдется со своей бывшей. Я знаю много таких историй.

Вот уже сутки он мне не звонит и не пишет, я ему тоже не звоню — боюсь услышать, что он мне скажет. Как бы вы поступили на моем месте? Ведь это его ребенок. Я не могу указывать, как ему поступить. Я в полнейшем шоке и не могу поверить, что это происходит со мной.