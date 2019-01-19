Прошу совета: ""Принимать ли обратно бывшего мужа?""

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я прожила в браке с бывшим мужем почти 7 лет. Серьезных конфликтов не было, мы любили друг друга, я точно знаю. У нас родился сын, я сидела в декрете, муж не заставлял возвращаться на работу, его зарплаты нам хватало. Жили мы в моей квартире. Три года назад все пошло наперекосяк, я сначала ничего не понимала. Потом узнала, что на работе у мужа появилась любовница. В общем, мы расстались. Было и больно, и страшно, но удерживать его не пыталась, это он должен прощения просить, а не я за ним бегать.

Словом, остались мы с сыном одни. Подала на алименты, платил, с сыном иногда встречался, но без фанатизма. Я не из тех, кто дружит после отношений, вела себя отстраненно. Да и не до этого мне было. Устроилась на работу, мама помогала с сыном, из садика забирала, потом в школу водила, без нее не знаю как и справилась бы.

За личной жизнью мужа не следила, чтобы не мучать себя, хотя чувства еще оставались. Потом успокоилась, на работе начался флирт с одним неженатым коллегой. И недавно объявился бывший. Настойчиво интересовался планами на Новый год, порывался встретить вместе, постоянно пишет, лайкает в соцсетях. А потом предложил встретиться для серьезного разговора. Сказал, что хочет все вернуть, с той своей пассией давно расстался и понял, что мы ему нужны.

Мама и некоторые подруги советуют простить и согласиться. Говорят, что он все же отец ребенка, и сыну лучше в полной семье, а новому мужчине чужой ребенок не нужен. Да и мне 35, и толпы поклонников нет. Но я в сомнениях.