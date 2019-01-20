Прошу совета: «Случайно нашла заначку мужа»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мой муж умеет экономить, и это мне в нем всегда очень нравилось. Я страшная транжира, люблю дарить подарки близким, себя не обижаю, ну и мужа, конечно, тоже. Но у него денег никогда не просила на свои хотелки. Сейчас сижу в декрете, расходов больше, денег меньше, на работу пока выйти не могу, в садик ребенка отдавать рано, а нянь и бабушек у нас нет. Аппетиты свои мне пришлось сократить, так как зарабатывает сейчас только муж. Но иногда его экономность переходит мыслимые пределы. У меня заболел зуб, я сходила на консультацию в поликлинику, и там мне предложили два варианта, или удалить бесплатно, или лечить, но за деньги, потому что такие сложные зубы по ОМС не делают. Я, конечно, к мужу, говорю, хочу сохранить зуб, а он мне ответил, что если все равно не видно, зачем его беречь. Тем более это так дорого и мы не можем себе позволить. Я возражать не стала, ему виднее, он зарабатывает, а я только трачу. Но удалять зуб, который можно было спасти, было очень жалко. И вот на днях я случайно нашла заначку мужа, когда полезла, уже не помню даже за чем, в кладовку. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать, денег было на сто зубов. Обидно до слез, выходит, деньги были, но только не на зуб жене. Я не знаю, как вести себя теперь в такой ситуации, сказать, что знаю про заначку, и пристыдить его, что пожалел денег на зуб, или молчать в тряпочку.