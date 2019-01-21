Прошу совета: как понравиться богатым свекрам?

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я в браке 9 лет уже, у нас двое детей, старший в прошлом году в школу пошел. Живем-мучаемся как наверно большинство семей в России, сначала по съемным квартирам с первым ребенком мотались, потом наскребли на ипотеку, теперь тащим. Во время второй беременности работала до последнего, в декрете — жесткая экономия. Не помню, когда мы в последний раз себе одежду обновляли, про отпуск и речи нет, фрукты и сладости — только детям. Моим родителям особо нечем нам помочь, спасибо и за то, что старшего иногда к себе брали. Из семейных богатств только родительская двушка, где они живут.

Но мой муж из обеспеченной семьи. Родители живут в хорошей трешке в центре, плюс есть дача и две однушки, которые они сдают. Там в свое время оказалось несколько бездетных родственников, вот они и получили жилье. Свекры мои несколько раз в год ездят отдыхать за границу, покупают деликатесы, занимаются собой. У мужа с ними всегда были сложные отношения, еще до нашей встречи, его женитьбу они тоже приняли холодно. И сразу сказали, чтобы муж об этих квартирах даже не думал, это им прибавка к пенсии, а он должен сам всего добиться.