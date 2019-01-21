В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я в браке 9 лет уже, у нас двое детей, старший в прошлом году в школу пошел. Живем-мучаемся как наверно большинство семей в России, сначала по съемным квартирам с первым ребенком мотались, потом наскребли на ипотеку, теперь тащим. Во время второй беременности работала до последнего, в декрете — жесткая экономия. Не помню, когда мы в последний раз себе одежду обновляли, про отпуск и речи нет, фрукты и сладости — только детям. Моим родителям особо нечем нам помочь, спасибо и за то, что старшего иногда к себе брали. Из семейных богатств только родительская двушка, где они живут.
Но мой муж из обеспеченной семьи. Родители живут в хорошей трешке в центре, плюс есть дача и две однушки, которые они сдают. Там в свое время оказалось несколько бездетных родственников, вот они и получили жилье. Свекры мои несколько раз в год ездят отдыхать за границу, покупают деликатесы, занимаются собой. У мужа с ними всегда были сложные отношения, еще до нашей встречи, его женитьбу они тоже приняли холодно. И сразу сказали, чтобы муж об этих квартирах даже не думал, это им прибавка к пенсии, а он должен сам всего добиться.
Так что отношения у нас формальные, внуками заниматься не хотят, встречаются редко, подарков при этом почти не дарят. Меня сначала это дико обижало, была гордой, решила, что унижаться переж этими людьми не буду. Но как же надоело считать копейки и понимать, что даже новогодние подарки детям — это уже дыра в бюджете! Понимаю, что от нашей гордости (муж тоже на сближение с родителями не идет) страдают наши дети, и готова поступиться принципами. Но не знаю, что сделать, чтобы свекры начали относиться к нам лучше. И не могу их понять, ведь мой муж — их единственный сын (старшая дочь погибла еще в юности, я ее не застала), а наши дети —их первые и единственные внуки!