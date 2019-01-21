Прошу совета: мне 30, а своего жилья нет

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мне недавно исполнилось 30 и я в отчаяньи. Всегда думала, что к этому возрасту человек уже должен чего-то добиться, но у меня ничего не получилось. В вуз мечты я не поступила, а денег на платное образование у родителей не было, поэтому я пошла туда, где гарантированно брали. Отучилась, даже получала стипендию, но она была мизерной. Жила с родителями. Они не были против, но намекали, что нужно вкладываться в семью. Я подрабатывала со третьего курса, в итоге часть этих денег уходило за еду и коммуналку. Но в общаге не было мест, а с моими доходами даже комнату было снять сложно. После вуза нашла работу, ушла от родителей на съем.

С тех пор живу на чемоданах, с квартиры на квартиру кочую. Откладывать не получается, аренда, коммуналка, еда, проезд съедают всю зарплату. Отдыхаю раз в год, и то не всегда, на развлечения не хватает. Больше всего угнетает, что у меня ни кола, ни двора, своего жилья нет и видимо не будет.