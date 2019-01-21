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Прошу совета: мне 30, а своего жилья нет 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мне недавно исполнилось 30 и я в отчаяньи. Всегда думала, что к этому возрасту человек уже должен чего-то добиться, но у меня ничего не получилось. В вуз мечты я не поступила, а денег на платное образование у родителей не было, поэтому я пошла туда, где гарантированно брали. Отучилась, даже получала стипендию, но она была мизерной. Жила с родителями. Они не были против, но намекали, что нужно вкладываться в семью. Я подрабатывала со третьего курса, в итоге часть этих денег уходило за еду и коммуналку. Но в общаге не было мест, а с моими доходами даже комнату было снять сложно. После вуза нашла работу, ушла от родителей на съем.
С тех пор живу на чемоданах, с квартиры на квартиру кочую. Откладывать не получается, аренда, коммуналка, еда, проезд съедают всю зарплату. Отдыхаю раз в год, и то не всегда, на развлечения не хватает. Больше всего угнетает, что у меня ни кола, ни двора, своего жилья нет и видимо не будет.
Возможно, я не очень пробивная, карьеры так и не сделала. Личной жизни тоже нет, да и как создавать семью в чужой квартире? Ипотеку мне с моей зарплатой не дают, кредит брать страшно. Женихи в очереди, понятное дело, не стоят, мне нечего им предложить. Родители меня обратно особо не ждут, тем более с мужем. Не понимаю, как люди сейчас вообще покупают себе квартиры? Не по наследству получить или по размену, а просто купить? Сколько же тогда нужно зарабатывать?
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