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Прошу совета: почему я должна следить за взрослым мужем 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Недавно мы с мужем поехали в гости к его родителям. А его мама отозвала меня в сторонку и высказала, что я плохо ухаживаю за ее сыном, что он неряшливо одет и вообще выглядит плохо. Меня, конечно, эта фраза смутила. Он что маленький, чтобы я следила за ним? Я и так много что контролирую в нашей семье — одеваю детей, слежу за их гардеробом, готовлю, покупаю продукты, оплачиваю коммунальные платежи. И во всех этих делах мой муж мне не помогает! Он не следит за моим внешним видом, так почему должна говорить ему, как надо выглядеть.
Надо сказать, что я работаю полный день и свободного времени остается катастрофически мало. Я часто слышу от подруг, как они покупают мужьям одежду, советуют разные прически и многое другое. Они считают, что внешность мужа — это визитная карточка жены. Но я считаю, что взрослый мужчина может и сам следить за собой. Что вы мне посоветуете?
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