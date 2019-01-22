Прошу совета: шантажирует бывший любовник

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Начну с того, что я замужем. Некоторое время назад мы с мужем сильно поссорились и даже были на стадии развода. И я решила, что жизнь должна продолжаться — завела себе любовника. Мужчина мне быстро надоел и я попросила его больше мне не звонить и не писать. Он полгода еще пытался добиться моего расположения, хотел наладить отношения, но мне это было не нужно — я отвечала очень сухо и односложно. Позже мы с мужем помирились и отменили развод.

Потом я узнала от общего знакомого, что любовник рассказывает про меня гадости. Представляете — прошло больше года, а он до сих пор не может меня забыть. А в последнее время он мне начал названивать и очень настойчиво писать, что хочет поговорить, обсудить сложные моменты и вновь сойтись.

Доказательств нашей связи у него никаких нет. Я очень не хочу из-за этой ошибки испортить отношения с мужем, которые мы опять наладили. Как лучше поступить?