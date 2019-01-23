Прошу совета: как быстрее выйти замуж?

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы встречаемся с парнем уже 3 года, а он до сих пор мне не сделал предложение. Я уверена в своем выборе, хочу строить с ним семью, заводить детей. Я уже готова была выйти за него после первого года наших отношений, остальные два я просто ждала. Но я даже не понимаю, сколько он будет еще думать. Неужели я должна сама намекать на свадьбу?

У нас с парнем хорошие отношения, он красиво за мной ухаживал. Может быть он боится сделать предложение или не уверен во мне? У него близкие отношения с его мамой, один раз мы с ней повздорили. Может она отговаривает его от свадьбы?

Что мне сделать, чтобы быстрее выйти замуж? Мне очень нужны ваши советы.