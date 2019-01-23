Прошу совета: я беременна, но хочу уйти от мужа

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я на 38 неделе беременности, но у нас настолько испортились отношения с мужем, что я очень хочу уйти от него. Сейчас мы живем в городе мужа, а раньше жили в Москве, где я родилась. У меня была хорошая, стабильная работа, а у мужа ничего не клеилось. Естественно, его это не устраивало и он предложил переехать в его городок в квартиру его родителей. Чтобы не терять меня, он предложил расписаться, уйти мне в декрет и уехать к нему.

Вначале у меня были сомнения, но на тот момент мне было 27 лет и я думала, что он моя последняя надежда. Я согласилась. Забеременела я легко, но еще не знала, какая беременность меня ждет впереди. На время он уехал в свой город и у нас были отношения на расстоянии. А позже выяснилось, что он мне изменяет. Конечно, я устроила ему истерику, но его как будто подменили — он начал мне грубить, он перестал мне звонить, обращать на меня внимания, поменялось отношение кардинально.

Я плакала почти каждый день, я не могла успокоиться, хотя понимала, что стресс ребенку не нужен. Я не хотела его видеть, но наши родители убедили меня, что этот этап надо перетерпеть. Меня пугали тем, что я не справлюсь с воспитанием ребенка одна, что у ребенка должен быть отец.

Я согласилась еще немного подождать — он приехал за мной и отвез в свой город. Я знала, что он меня уже не любил, он не стеснялся говорить о своих любовницах при мне. Через некоторое время он начал поднимать на меня руку, начал требовать с меня деньги за квартиру и еду, также он требовал, чтобы я отдавала ему свои декретные деньги.

И вот мне скоро рожать, но я в другом городе, с мужем почти не разговариваю, друзей тут нет и помощи никто не предлагает. Я понимаю, что мне пора собрать чемодан и вернуться в Москву, но мне страшно остаться одной.

Подтолкните меня, пожалуйста, к этому поступку!