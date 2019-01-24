Прошу совета: муж не смог ей отказать

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

С мужем вместе уже 7 лет. Жили всегда душа в душу. Однако последнее время отношения стали портиться, и всему виной его мать.

После того, как у мужа умер отец, его мать совершенно не может находиться у себя дома одна. Безусловно, мы много поддерживали ее, забирали к себе, все выходные проводили вместе, и так продолжалось почти год.

Иногда очень хотелось уединиться с мужем, сходить в ресторан, но везде она была с нами. Я молчала, так как прекрасно понимала, в каком она положении, и очень хотелось ей помочь. Но сейчас это перешло абсолютно все границы.

Недавно она заявила, что хочет жить с нами. Мы живем в трехкомнатной, поэтому вопрос не стоял о том, что будет некомфортно. Муж не смог ей отказать, соответственно, и я приняла это.

Теперь наша жизнь стала просто невыносимой. Она встревает везде: в наши разговоры, в наши выяснения отношений, следит, когда мы легли спать, что мы поели. Постоянно указывает, что мне делать в собственном доме. Я не могу ее выставить за дверь, но и жить с ней я тоже больше не могу.