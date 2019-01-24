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Прошу совета: мудрая женщина простит измену? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Абонент временно недоступен"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я наивно считала, что со мной такая ситуация не произойдет, но ошиблась. Мне 29, в браке пять лет, отношения всегда были теплые, доверительные. Детей нет, потому что пока у нас в приоритете покупка жилья, оба работаем. Есть и общие увлечения, и приятные воспоминания. Недавно узнала, что муж мне изменил.
Хотелось бы верить, что это слухи, но есть доказательства. Сейчас я в депрессии и не знаю, как поступить. Все планы на будущее теперь кажутся ложью. Одни подруги советуют, что надо разводиться, другие, что бороться с соперницей. Мама твердит про женскую мудрость, что все мужчины такие, что надо просто простить и жить дальше. Поговорила с мужем. Он сначала растерялся, потом признался, что была связь. Говорит, что она для него ничего не значит, перепил на корпоративе. Попросил прощения. Я подавлена, не понимаю, как поступить правильно в этой ситуации.
Я смотрю на него, и не могу не думать о его измене, я стала дергаться от звонков и смсок на его мобильном. Не знаю, как ему теперь снова доверять. Расходиться тоже страшно, все придется начинать сначала. Неужели женская мудрость в том и есть, чтобы закрывать глаза на предательство любимого мужчины?
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