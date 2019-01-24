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«Заговорила о дарственной и стала врагом семьи» 

Рамблер 24 января 2019
Фото: Кадр из фильма "Садовое кольцо"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мои родители уже немолоды, в прошлом году в больницу попал отец, а потом и мать — обострение старой болячки на нервной почве. Я помогала, моталась в больницу, общалась с врачами, в общем делала все, что нужно. Сейчас родители дома, но до полной реабилитации далеко. Моя младшая сестра сидит в декрете со вторым ребенком, племянника отдали в садик, но он оказался очень восприимчивым к болячкам, на работу она так и не вышла. Помощи от нее было немного, она звонила родителям, но и только. Денег у нее своих нет, работает только ее муж, времени, как окзаалось тоже, у нее же дети. Я живу с дочкой-школьницей, у меня тоже работа, но я как-то все успевала.
Я понимаю, что родители нуждаются в постоянной помощи и надежды на мою младшую сестру нет, хотя заботиться о них — наша общая обязанность. Понятно, что все будет на мне. Поэтому я предложила родителям оформить дарственную на квартиру в мою пользу. Конечно, они и дальше будут жить в своей квартире. Просто с завещанием гораздо больше проблем. Родители страшно обиделись, сказали, что я хочу обделить сестру, и все будет поровну. Сестра заявила, что я хочу под предлогом помощи квартиру себе забрать.
Прекрасно — предложила ей разделить расходы по лекарствам (на их пенсию не сильно разгуляешься) и время, потому что сейчас к ним надо ездить регулярно. Тут сестра начала говорить, что у нее маленький ребенок, ни на что нет времени и денег тоже, она же не работает. А так она конечно помогла бы. И предложила мне оплатить родителям сиделку-домработницу. Ее муж при этом отмалчивается и денег не предлагает. То есть, получается, заботы и расходы на мне, но квартиру будем делить поровну, мы же сестры.
С сестрой не общаюсь, родителям помогаю, но они все равно считают меня виноватой и хотят, чтобы я извинилась перед сестрой.
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