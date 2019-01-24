«Заговорила о дарственной и стала врагом семьи»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мои родители уже немолоды, в прошлом году в больницу попал отец, а потом и мать — обострение старой болячки на нервной почве. Я помогала, моталась в больницу, общалась с врачами, в общем делала все, что нужно. Сейчас родители дома, но до полной реабилитации далеко. Моя младшая сестра сидит в декрете со вторым ребенком, племянника отдали в садик, но он оказался очень восприимчивым к болячкам, на работу она так и не вышла. Помощи от нее было немного, она звонила родителям, но и только. Денег у нее своих нет, работает только ее муж, времени, как окзаалось тоже, у нее же дети. Я живу с дочкой-школьницей, у меня тоже работа, но я как-то все успевала.

Я понимаю, что родители нуждаются в постоянной помощи и надежды на мою младшую сестру нет, хотя заботиться о них — наша общая обязанность. Понятно, что все будет на мне. Поэтому я предложила родителям оформить дарственную на квартиру в мою пользу. Конечно, они и дальше будут жить в своей квартире. Просто с завещанием гораздо больше проблем. Родители страшно обиделись, сказали, что я хочу обделить сестру, и все будет поровну. Сестра заявила, что я хочу под предлогом помощи квартиру себе забрать.

Прекрасно — предложила ей разделить расходы по лекарствам (на их пенсию не сильно разгуляешься) и время, потому что сейчас к ним надо ездить регулярно. Тут сестра начала говорить, что у нее маленький ребенок, ни на что нет времени и денег тоже, она же не работает. А так она конечно помогла бы. И предложила мне оплатить родителям сиделку-домработницу. Ее муж при этом отмалчивается и денег не предлагает. То есть, получается, заботы и расходы на мне, но квартиру будем делить поровну, мы же сестры.