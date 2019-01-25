Прошу совета: познакомилась в интернете с заключенным

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Познакомилась в социальных сетях с мужчиной моего возраста. Обычно я так не делаю, но тут что-то щелкнуло и завязалось общение. Мы долго с ним переписывались, и я все время переживала о том, что он не предлагает встретиться. Решила взять инициативу на себя. Оказалось, что он сидит в тюрьме. Ездила на свидание, общалась с ним и поняла, что влюбилась.

Сначала подумала, что прекращу общение, но не смогла выкинуть из головы. Он очень приятный мужчина с привлекательной внешностью. По нему видно, что умеет с женщинами общаться. Он хочет, чтобы я его дождалась (ему осталось 1,5 года). Не знаю, что делать. Все говорят, что многие заключенные возвращаются к старому, а еще специально выискивают доверчивых девушек в интернете. Но мне кажется, что мой не такой. Правда ли то, что говорят о заключенных? Стоит ли ему доверять?