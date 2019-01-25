Прошу совета: любимый женился на другой

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мой любимый мужчина вчера женился на другой. А я тихо умираю, моя жизнь остановилась. Я даже не поняла, когда он успел найти себе новую избранницу. Мы с ним начали встречаться 3,5 года назад, все было отлично. Мы радовались каждой минуте, которую проводили вместе. Мы признавались друг другу в любви! Но потом начались странные ссоры, которые возникали на пустом месте. Мы начали реже видеться, он стал больше времени проводить с друзьями и реже мне писать и звонить.

Мы разошлись, но мы договорились расстаться на время, чтобы обдумать наши отношения. А позже мне присылают его свадебную фотографию. Я была в шоке. Я не понимаю, что же со мной не так, неужели я все неправильно делаю? Почему мне так не везет на мужчин?

Я симпатичная, у меня хороший характер, я уже давно хочу создать семью и завести детей. Но после этой ситуации у меня нет сил дальше бороться за свое счастье. Я не смогу больше мужчинам доверять. У меня опустились руки и кажется, что наступил конец света. Помогите мне, я не знаю, как дальше жить?