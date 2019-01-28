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Прошу совета: одолжить денег — потерять родных? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Сваты"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Много раз в жизни слышала, что не надо давать деньги в долг друзьям и родственникам, но к ситуации все равно оказалось не готова. В браке почти пять лет, есть сын, я собираюсь выйти на работу, как только ребенок привыкнет к садику. К декрету готовились заранее, скопили сумму. Кроме того, я получила неплохие декретные, и часть их тоже отложила. Нас обеспечивал муж, на крупные покупки мы не тратились, вещи для ребенка и коляску купили с рук, не шиковали.
С родителями мужа отношения раньше были нормальные. Год назад они попросили в долг 250 тысяч рублей. Сказали, что им нужно для улучшения дачи, с которой они постоянно носятся. Мы сомневались, но решили, что подвоха от родителей не будет. Обещали отдать максимум через полгода. Сначала они вели разговоры, что вот-вот отдадут, но потом замолчали. После года ожидания я попросила мужа поговорить с ними. В итоге мы узнали, что часть денег они просто отдали своей дочери, сестре мужа, потому что она одна с ребенком, алименты копеечные, надо помочь. А часть потратили на разные бытовые нужны. И возвращать им не с чего, они постоянно болеют, им нужны лекарства, все стоит дорого. А свекр еще и на пенсию вышел. И вообще, они считают, что погасили долг овощами с дачи! Да нам эти огурцы с помидорами и пучок зелени в магазине обошлись бы дешевле!
Под конец свекры оскорбились, мол, порядочный сын долгов с родителей не требует, и вообще, он и так обязан им помогать. А я, конечно, сразу стала жадной и плохой невесткой. Но там были и мои деньги! И мы собирали их, урезая себя во всем, кроме самого важного! Мы живем не в Москве, и эта сумма для нас не копеечная!
Сейчас со свекрами не общаемся, срываемся друг на друге. Не понимаю, как можно так поступить со своим сыном!
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