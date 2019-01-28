Прошу совета: как объяснить, почему я 9 лет не работала?

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я по специальности бухгалтер, но жизнь сложилась так, что после вуза я работала всего год, а потом вышла замуж и уволилась. Особых причин не было, просто была возможность — муж хорошо зарабатывал и не гнал на работу, его доходов хватало. Я занималась танцами, изучала иностранный язык, вела дом. Понимаю, что с моей стороны это было опрометчиво, и надо было не терять профессию, но прошлого не изменить. Тем более, что я никогда особо не любила свою специальность.