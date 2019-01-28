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Прошу совета: как объяснить, почему я 9 лет не работала? 

Рамблер 17 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Блондинка в законе"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я по специальности бухгалтер, но жизнь сложилась так, что после вуза я работала всего год, а потом вышла замуж и уволилась. Особых причин не было, просто была возможность — муж хорошо зарабатывал и не гнал на работу, его доходов хватало. Я занималась танцами, изучала иностранный язык, вела дом. Понимаю, что с моей стороны это было опрометчиво, и надо было не терять профессию, но прошлого не изменить. Тем более, что я никогда особо не любила свою специальность.
Сейчас мы разводимся — сразу скажу, что причина не в этом, а в том, что мы так и не смогли завести ребенка после двух неудачных попыток. Мне нужно искать работу, но я не знаю, как объяснить работодателям, почему я девять лет не работала. На мои резюме ответа нет, вероятно, всех отпугивает такой большой перерыв. Видимо, на прежнюю специальность мне уже не устроиться. Посоветуйте, что делать в такой ситуации?
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