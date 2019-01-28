«Идеальных мужчин нет, у каждого своя дурная тайна»

Стыдно сказать, но на посиделках с подругами, когда мы обычно перемалываем косточки своим мужьям, мне не в чем было обвинить своего Колю.

Оксана жаловалась на своего выпивоху, Оля закатывала глаза, рассказывая про супруга-зануду. Ира плакалась на мужнину жадность. Я же отмалчивалась, а подруги косились на меня с недоверием. Но я не врушка! Повезло мне с моим милым, дорогим, любимым, единственным. С работы торопится домой. Посуду часто сам моет, мусор выносит без напоминаний. Грязные носки не прячет под диваном. Пьет только по праздникам, с сыном и дочкой занимается. По выходным уходит с ними на целый день в парк, в театр или погулять по городу. То есть дает мне время сделать домашние дела, отдохнуть в тишине. Я ему за все это благодарна очень-очень. Ценю, уважаю, люблю… И замирает сердце, перехватывает дыхание, когда он тихо подходит сзади: обнимет, прижмется. В эти моменты нет счастливее женщины, чем я. Иногда ночами не спится, подойду к окну, спрошу звездное небо: «За что мне такое?!» Потом опомнюсь и долго говорю кому-то невидимому: «Спасибо, спасибо, спасибо».

Тот ноябрьский день выдался тяжелым. Давило серое небо, начальство, требуя сложные документы сделать всего за пару часов. Конечно, просидела до позднего вечера. Мужа предупредила, что буду не скоро. Шла уже темной улицей от автобусной остановки. Есть у нас одно место недалеко от дома, которое приличные люди обходят стороной. Стоит там «стекляшка» — прибежище для алкашей и других опустившихся элементов. Я уже убыстрила шаг, чтобы скорее проскочить мимо, как услышала знакомый голос. Иначе бы и не узнала, но на эту пару еще и падал свет от фонаря. Они стояли у обшарпанного уличного столика. Женщина выглядела отвратительно: опухшее лицо, фонарь под глазом. Одета в какие-то старые, грязные тряпки. А рядом с ней… мой муж! Одет с иголочки, пахнет моим любимым парфюмом. Я не хотела верить своим глазам. Надеялась, он подошел, чтобы разогнать шумных бездельников, приструнить их, потому что рядом детская площадка.

Но мой идеальный Коля обхаживал существо, которое и женщиной не назовешь! Совершенно трезвый муж обнимал за расплывшуюся талию мерзкую пьянчужку. Шептал ей что-то на ухо. Она визгливо смеялась, лезла к нему с поцелуями, и он ее не отталкивал. Жуть! Я отошла к кустам, где меня вырвало не только едой — словно и все чувства к Коле вышли. Получается, я совсем не знаю его? Это его первая «любовница» или их было много? После них он приходил домой, обнимал детей, спал со мной?! От чувства гадливости хотелось с себя все сбросить, отдраить щеткой до крови, вымыться даже изнутри.

Бежала домой, ничего не видя перед собой. Коля вернулся час спустя. Сказал, что встретил приятеля, они разговорились. Но вместо мужа я видела вонючего козла, изменщика! Кинулась на него с диким криком, вытолкала за дверь. Не могу пустить обратно, не могу! Его же надо кипятком залить, потом спиртом. И то не получится вернуть, что было еще день назад. И ведь ни с кем не могу поделиться. Как такое вообще рассказать?! Никто не поверит. Коля звонит, мать моя звонит. Не понимают они, в чем дело. А я словно умерла. Женщины, не бывает идеальных мужчин. У каждого из них есть своя дурно пахнущая тайна!

А., Москва