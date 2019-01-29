Прошу совета: боюсь стать похожей на мать

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я ходила ко многим психологам со своей проблемой — я боюсь стать похожей на свою родную мать. Многие мне советовали просто ее принять, а я не могу этого сделать, потому что моя мать для меня воплощение зла. Три года назад я решили все же сжалиться и принять ее характер, продержалась только 2 года, дольше я просто не выдержала.

В этом человеке собрали все самое мерзкое и негативное. Она не сильно занималась моим воспитанием, я от нее всегда слышала одну и ту же фразу: «Уйди, не мешай». Она меня била, унижала, она всегда хотела, чтобы я исчезла и я даже два года жила в одноклассницей и ее мамой. Мать никогда не ходила на родительские собрания, про мой университет даже не знала, всегда говорила мне, что мой уровень ПТУ, хотя у меня высшее образование.

Она много пьет, у нее нет друзей, ей вообще не с кем поговорить, хотя ей, наверное, этого и не надо. При этом она все время жалуется, что ее никто не любит. Я очень боюсь, что генетика возьмет свое и я с возрастом стану такой же. Знаю, что она тоже не хотела быть похожей на свою мать. Что посоветуете?