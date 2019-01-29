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Прошу совета: хочу найти спонсора себе и ребенку 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мне 32 года, я уже один раз была замужем, мы были счастливы, но после появления ребенка у нас сильно изменились отношения. Он не хотел мне помогать с домашними делами, не брал ребенка на руки, приходил домой поздно, лишь бы не заниматься ребенком. Мы начали сильно ссориться, я поняла, что не хочу жить с таким человеком и подала на развод.
Сейчас мы с дочкой живем одни — нам хорошо вместе. Но я понимаю, что дополнительная материальная помощь нам бы не помешала. Я хочу найти богатого мужчину, который бы нас обеспечивал. Вообще я не ищу любви, не ищу спутника жизни, я честно себе призналась, что хочу обеспеченного мужчину, который сделает нашу с дочкой жизнь еще лучше.
Одного боюсь, что дочка не примет этого мужчину и будет переживать из-за нового человека в семье. И как ей объяснить, что я не перестану любить ее меньше? Что мне посоветуете?
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