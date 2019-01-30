Прошу совета: сказала некрасивой подруге правду о ее внешности

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

У меня есть подруга, мы с ней давно дружим и хорошо относимся друг к другу. У нас очень разные характеры — она очень прямолинейная и часто резко высказывается в адрес других, в общем, совсем не романтик. Я же более мягкая, я считаю, что наши характеры дополняют друг друга. Сейчас мы видимся не так часто, как раньше, у обеих уже семья, дети.

Все годы нашей дружбы я считала свою подругу некрасивой, да и многие наши общие знакомые тоже. Я ей никогда об этом не говорила. Я рада за нее, что она нашла мужчину, который ее полюбил.

Но недавно она решила поучаствовать в онлайн-конкурсе красоты, она скинула мне ссылку и попросила за нее проголосовать. Я посмотрела и поняла, что там так много красивых девушек участвует и я ей откровенно сказала, что проголосовала за другую. Так я ей мягко намекнула на ее неудачные внешние данные. Моя подруга всегда сама была за честность.

Я ожидала, что она на меня обидится, но думала, что быстро отойдет. Но вот уже месяц она не выходит со мной на связь. Ни смс, ни почта, ни мессенджеры, на звонки, естественно, тоже не отвечает. Я понимаю, что немного перегнула, но теперь не знаю, как вернуть наши дружеские отношения.