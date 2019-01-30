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Прошу совета: как вернуть страсть, если муж облысел 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Шпион"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
В своего мужа я влюбилась без памяти, когда мы оба еще были студентами. Мы поженились, у нас родился сын, и вроде бы все хорошо, нам по тридцать лет, вся жизнь впереди. Но так уж вышло, что муж начал стремительно лысеть, его папа тоже рано без волос осталось, видимо, это генетическое. Я по-прежнему люблю его и считаю лучшим на свете мужем, другом и отцом, но когда дело доходит секса, совершенно не хочу его. Понимаю, что он ни в чем не виноват, против природы не пойдешь, но страсть ушла, а как ее вернуть не знаю. И сказать ему не решаюсь, так как боюсь обидеть.
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