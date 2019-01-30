Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Муж же живет не с грудью, а с человеком» 

Спид-Инфо 4 часа назад
Фото: Спид-Инфо
Многие мои знакомые девушки и женщины говорят: «Я стесняюсь своего тела, оно некрасивое (толстое, рыхлое, непропорционально развитое), я не люблю его. Мне лично бывает очень жаль, что они смотрят на себя безжалостно и недовольно. Смотрят глазами человека, который не имеет любви к себе и требует от природы того, чего не было и не будет никогда — совершенства, идеала. Нет идеала в природе, даже драгоценные камни часто имеют какой-то изъян. Но от этого не становятся хуже.
Это только мы сами, девушки и женщины, замечаем и переживаем, что вот ноги толстоваты, морщинка на лбу появилась, пальцы могли бы быть поизящнее, живот менее круглым, грудь побольше, ноги подлиннее, размер ступней поменьше, волосы гуще, а попа бы не подвисала. Другие люди не воспринимают нас по частям. И не рассматривают в микроскоп. Окружающие видят и воспринимают нас целостно, такими, какие мы есть, именно с нашими лицами, руками и попой. Мы для них либо привлекательны, либо нет. И в этом нет никакой трагедии. Это данность, и все.
Тем, кому мы нравимся, мы нравимся целиком, с таким носом и такими ногами. Остальным же абсолютно безразличны, все заняты собой, им нет до нас никакого дела. Поэтому надо расслабиться и не изнурять себя печалями.
Это просто наше тело. И оно такое, какое есть. Да, его можно, конечно, совершенствовать и улучшать — физкультурой, фитнесом, правильным питанием. Даже если вы (пока) его не любите, это не отменяет того, что за своим телом нужно ухаживать. Оно очень благодарно и отзывчиво на заботу. Вы и сами не заметите, как станете лучше к нему относиться.
Никто другой, кроме вас, не вправе ваше тело оценивать (да и вам не стоит быть чрезмерно пристрастными). Восхищаться, гладить, любить — да, критически оценивать — нет. Если вы кому-то с вашей грудью, попой и объемом талии не нравитесь, это не ваши проблемы! Эти могут отойти от вас на безопасное расстояние и не мучиться. Если же вас критикуют и говорят, что вы какая-то „не такая“ (хуже других), — отойдите от таких людей. Те, кто так говорят, часто добавляют: „Я тебе добра желаю“. Так вот, пусть пожелают лучше добра себе, потому что на самом деле эта фраза — манипуляция и психологическое насилие. „Я буду тебя любить и хорошо к тебе относиться, только если ты…“
На самом деле вокруг нас очень много людей с далекими от совершенства телами. Но их любят именно такими, совсем не идеальными. Когда я пришла к таким выводам, жить мне с моим маленьким ростом и 70 килограммами веса стало гораздо проще. Главное, что я много смеюсь, и мужчины всегда обращают на меня внимание. И на своей попе не собираюсь зацикливаться. Да и муж мой живет не с попой, а с человеком.
Елена, Московская обл.
Спид-Инфо: последние новости
Идеальных мужчин нет, у каждого своя дурно пахнущая тайна 5 причин, почему я ищу любовницу своему мужу Мечтала выйти замуж, чтобы сменить фамилию
Женский форум1
Форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 признаков неухоженной женщины3
Существует ли женская дружба
Что случилось с женами «битлов»5
Что делать, если партнер вас не поддерживает
Как правильно тратить деньги
Видео
Рамблер/гороскоп на 31 января
Психология
Опасны ли дрожжи на самом деле
Еда
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
Звезда «Молодежки» признался в измене
Звёзды
Седокова посетовала на мужскую неверность
Звёзды
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Звезды, бросившие учебу ради кино
Звёзды
Сын показал, как жестоко разыгрывает отца
Дети
Известная певица показала фото сзади
Звёзды
Как понять, что сыр некачественный
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение