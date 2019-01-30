«Муж же живет не с грудью, а с человеком»

Многие мои знакомые девушки и женщины говорят: «Я стесняюсь своего тела, оно некрасивое (толстое, рыхлое, непропорционально развитое), я не люблю его. Мне лично бывает очень жаль, что они смотрят на себя безжалостно и недовольно. Смотрят глазами человека, который не имеет любви к себе и требует от природы того, чего не было и не будет никогда — совершенства, идеала. Нет идеала в природе, даже драгоценные камни часто имеют какой-то изъян. Но от этого не становятся хуже.

Это только мы сами, девушки и женщины, замечаем и переживаем, что вот ноги толстоваты, морщинка на лбу появилась, пальцы могли бы быть поизящнее, живот менее круглым, грудь побольше, ноги подлиннее, размер ступней поменьше, волосы гуще, а попа бы не подвисала. Другие люди не воспринимают нас по частям. И не рассматривают в микроскоп. Окружающие видят и воспринимают нас целостно, такими, какие мы есть, именно с нашими лицами, руками и попой. Мы для них либо привлекательны, либо нет. И в этом нет никакой трагедии. Это данность, и все.

Тем, кому мы нравимся, мы нравимся целиком, с таким носом и такими ногами. Остальным же абсолютно безразличны, все заняты собой, им нет до нас никакого дела. Поэтому надо расслабиться и не изнурять себя печалями.

Это просто наше тело. И оно такое, какое есть. Да, его можно, конечно, совершенствовать и улучшать — физкультурой, фитнесом, правильным питанием. Даже если вы (пока) его не любите, это не отменяет того, что за своим телом нужно ухаживать. Оно очень благодарно и отзывчиво на заботу. Вы и сами не заметите, как станете лучше к нему относиться.

Никто другой, кроме вас, не вправе ваше тело оценивать (да и вам не стоит быть чрезмерно пристрастными). Восхищаться, гладить, любить — да, критически оценивать — нет. Если вы кому-то с вашей грудью, попой и объемом талии не нравитесь, это не ваши проблемы! Эти могут отойти от вас на безопасное расстояние и не мучиться. Если же вас критикуют и говорят, что вы какая-то „не такая“ (хуже других), — отойдите от таких людей. Те, кто так говорят, часто добавляют: „Я тебе добра желаю“. Так вот, пусть пожелают лучше добра себе, потому что на самом деле эта фраза — манипуляция и психологическое насилие. „Я буду тебя любить и хорошо к тебе относиться, только если ты…“

На самом деле вокруг нас очень много людей с далекими от совершенства телами. Но их любят именно такими, совсем не идеальными. Когда я пришла к таким выводам, жить мне с моим маленьким ростом и 70 килограммами веса стало гораздо проще. Главное, что я много смеюсь, и мужчины всегда обращают на меня внимание. И на своей попе не собираюсь зацикливаться. Да и муж мой живет не с попой, а с человеком.

Елена, Московская обл.