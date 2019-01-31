В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мой брат — успешный бизнесмен. И он скорее выкинет свои деньги, чем поможет мне или родителям. Причем с нынешней работой ему просто повезло — друг предложил ему идею, а он взял кредит и ее воплотил в жизнь. У него нет ни жены, ни детей. Мы с мужем работаем круглыми сутками, еле накопили на квартиру. Когда просила его дать в долг (с возвратом!), он отказал. Сказал, что у него у самого нет денег.
Недавно через общих знакомых узнала, что он купил квартиру в центре Москвы. Стало очень обидно. Не потому, что брат когда-то не одолжил, а потому что наврал. Иногда завидую, это правда. Но я же не прошу делиться его своими деньгами. С родителями он не общается, со мной тоже, хотя в детстве я всегда его прикрывала и защищала. Очень зазнался и даже ни разу в гости не позвал. Не хочу ругаться с братом, но я считаю, что своим родным нужно помогать. Как бы вы поступили в моей ситуации?