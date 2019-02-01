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Прошу совета: «Мне нравится доводить мужа» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Не знаю, хорошо это или плохо, но мне становится легче, когда я довожу мужа. Всегда специально провоцирую его на ссоры, чтобы потом изводить его. Живем так уже 3 года, но каждый раз он сам успокаивается. Я знаю, что он меня очень любит и никуда не уйдет, но иногда боюсь. Ничего не могу с собой поделать.
На прошлой неделе очень сильно поругались, устроила ему скандал. Он не выдержал, ушел из дома (никогда так не делал), но все равно вернулся. Мужа терять не хочу, но и свои привычки изменять тоже. Для меня это эмоциональная разрядка, и я боюсь, что, если буду себя сдерживать, будет еще хуже. Может мне обратиться с этим к психологу или психиатру? Страшно, что назначат антидепрессанты или транквилизаторы какие-нибудь.
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