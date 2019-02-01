Прошу совета: «Мне нравится доводить мужа»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Не знаю, хорошо это или плохо, но мне становится легче, когда я довожу мужа. Всегда специально провоцирую его на ссоры, чтобы потом изводить его. Живем так уже 3 года, но каждый раз он сам успокаивается. Я знаю, что он меня очень любит и никуда не уйдет, но иногда боюсь. Ничего не могу с собой поделать.