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Прошу совета: «Не знаю, где знакомиться с мужчинами» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "В активном поиске"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мне 29 и у меня нет парня. Раньше были отношения, но ни одни не длились больше года. Некоторое время сидела на сайтах знакомств и даже находила там приличных мужчин, но потом поняла, что там сидят люди, которые не настроены на серьезные отношения. А хочется, чтобы был красивый и при деньгах.
Раньше моя жизнь как-то менялась. Была учеба, разные работы, постоянно знакомилась с друзьями своих подруг, на улице подходили знакомиться, в конце концов. Сейчас жизнь стала однообразнее, после работы никуда не хожу, но очень хочу найти свою вторую половинку. Подруги уже все замужем. Где можно познакомиться с мужчиной?
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