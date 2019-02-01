Прошу совета: «Не знаю, где знакомиться с мужчинами»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мне 29 и у меня нет парня. Раньше были отношения, но ни одни не длились больше года. Некоторое время сидела на сайтах знакомств и даже находила там приличных мужчин, но потом поняла, что там сидят люди, которые не настроены на серьезные отношения. А хочется, чтобы был красивый и при деньгах.