Прошу совета: не выхожу замуж, так как мама останется одна

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Так получилось, что у нас с мамой нет близких родственников, а с дальними связь потеряна много лет назад. Мама родила меня почти в 30, своего отца я видела пару раз, они не были женаты. Сейчас отца уже нет. Всю жизнь мы живем вместе. Несколько раз я собиралась съехать, но так и не решилась бросить маму.

Сейчас мне 37, два года я в серьезных отношениях. Мой мужчина живет в соседнем городе, уговаривает меня переехать к нему, пожениться, родить ребенка, пока еще можно. Я и сама этого хочу, но не представляю, как мама останется одна. Ей за 60, у нее уже проблемы со здоровьем, и дальше будет только тяжелее. О моем переезде мы говорили, и я вижу, что ей очень сложно это принять.