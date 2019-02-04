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Прошу совета: чувствую себя одиноко без дочки 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Однажды двадцать лет спустя"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я чувствую себя очень одинокой после того, как дочка уехала учиться в другой город. Я ее не стала удерживать, понимала, что ей надо развиваться дальше, получать новые знания и строить карьеру. В нашем маленьком городе она такого не получит.
У меня была работа, а через две недели после отъезда дочки меня сократили. Я сижу дома и чувствую такое одиночество — раньше я могла пообщаться с коллегами на работе, а сейчас даже не с кем поговорить.
У меня началась депрессия и мне кажется, что моя жизнь развалилась. Я уже долго пытаюсь найти работу, но все поиски остались без результатов. Я также не понимаю, что я хочу делать дальше. Я просто целыми днями сижу дома и смотрю в окно, у меня ни одной радостной мысли. Кто был в подобной ситуации, подскажите, как выбраться из этого состояния?
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