Прошу совета: чувствую себя одиноко без дочки

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я чувствую себя очень одинокой после того, как дочка уехала учиться в другой город. Я ее не стала удерживать, понимала, что ей надо развиваться дальше, получать новые знания и строить карьеру. В нашем маленьком городе она такого не получит.

У меня была работа, а через две недели после отъезда дочки меня сократили. Я сижу дома и чувствую такое одиночество — раньше я могла пообщаться с коллегами на работе, а сейчас даже не с кем поговорить.

У меня началась депрессия и мне кажется, что моя жизнь развалилась. Я уже долго пытаюсь найти работу, но все поиски остались без результатов. Я также не понимаю, что я хочу делать дальше. Я просто целыми днями сижу дома и смотрю в окно, у меня ни одной радостной мысли. Кто был в подобной ситуации, подскажите, как выбраться из этого состояния?