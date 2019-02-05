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Прошу совета: муж сравнивает со своей первой женой 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Служебный роман"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Вопрос ко вторым женам! Мой муж уже был женат, я знала об этом, когда соглашалась выйти за него замуж. Но я и представить не могла, что начнутся серьезные проблемы. Муж начал сравнивать меня со своей первой женой. И выставлял меня не в лучшем свете — и это было не просто философски, он намекнул, что я хуже.
Она была типичной домохозяйкой, которая каждый день пирожки напечет, дров нарубит, печь затопит, чтоб мужу после работы тепло дома было, а он просто приходил домой, как в ресторан или отель.. Любая прихоть его исполнялась молниеносно, за детьми не смотрел вообще, не играл, не купал. Все эти обязанности лежали на жене. А я всего-то сказала, что он сам справится с пакетами из магазина! И объяснила это тем, что он сильный и все может. После этого он мне и высказал.
Хотя раньше носил он эти пакеты и все было нормально. Меня прям всю выворачивает наизнанку. Пыталась поговорить, а он уходит от разговора. Мысль о том, что он вспоминает о своей бывшей жене, не дает мне покоя. К слову, он сам ушел от нее. Что мне посоветуете делать? Уходить от него?
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